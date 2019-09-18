بنغازي تنزف بأيدي أبنائها

قتل وجرح عدد من المواطنين إثر الرصاص العشوائي الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء وتسبب بإتلاف الكثير من الممتلكات العامة أو الخاصة

وما يزال انتشار السلاح في الشارع وبين أيدي المواطنين يشكل خطرا كبيرا وتحديا أكبر للجهات الأمنية.

وقتل شخص وجرح 12 آخرين على الأقل في بنغازي إثر سقوط قذائف مضادة للطيران على خيمة عزاء بمنطقة بوهديمة.

وأطلقت القذائف من مدفع مضاد للطيران من إحدى المناطق وذلك تأبينا لأحد قتلى الجيش الوطني في اشتباكات طرابلس

لتسقط على خيمة لمأتم وتتسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين وتنشر حالة من الهلع والخوف في قلوب المدنيين الذين تنفسوا الصعداء بعد أن تحررت المدينة من الإرهاب لتعود مشاهد الدم والقتل إلى المدينة بأيدي أبنائها.

ويتسبب الاستخدام غير المقنن للأسلحة النارية خلال المناسبات الاجتماعية في كوارث جمة، ليبقى التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة وقوية وفعالة للحفاظ على المن وعلى أرواح المواطنين وممتلكاتهم بتجميع السلاح من المواطنين والقضاء على هذه الظاهرة التى أزهقت أرواح الكثيرين دون وجه حق.

وتشهد عدد من المدن الليبية انتشار ظاهرة الرصاص والقذائف العشوائية التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وإتلاف الممتلكات رغم التحذيرات من الجهات الأمنية والضبطية إلا أن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة ويستمر معها نزيف الأرواح البريئة.

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