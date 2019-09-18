اخبار ليبيا الان

بنغازي تنزف بأيدي أبنائها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قتل وجرح عدد من المواطنين إثر الرصاص العشوائي الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء وتسبب بإتلاف الكثير من الممتلكات العامة أو الخاصة

وما يزال انتشار السلاح في الشارع وبين أيدي المواطنين يشكل خطرا كبيرا وتحديا أكبر للجهات الأمنية.

وقتل شخص وجرح 12 آخرين على الأقل في بنغازي إثر سقوط قذائف مضادة للطيران على خيمة عزاء بمنطقة بوهديمة.

وأطلقت القذائف من مدفع مضاد للطيران من إحدى المناطق وذلك تأبينا لأحد قتلى الجيش الوطني في اشتباكات طرابلس

لتسقط على خيمة لمأتم وتتسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين وتنشر حالة من الهلع والخوف في قلوب المدنيين الذين تنفسوا الصعداء بعد أن تحررت المدينة من الإرهاب لتعود مشاهد الدم والقتل إلى المدينة بأيدي أبنائها.

ويتسبب الاستخدام غير المقنن للأسلحة النارية خلال المناسبات الاجتماعية في كوارث جمة، ليبقى التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة وقوية وفعالة للحفاظ على المن وعلى أرواح المواطنين وممتلكاتهم بتجميع السلاح من المواطنين والقضاء على هذه الظاهرة التى أزهقت أرواح الكثيرين دون وجه حق.

وتشهد عدد من المدن الليبية انتشار ظاهرة الرصاص والقذائف العشوائية التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وإتلاف الممتلكات رغم التحذيرات من الجهات الأمنية والضبطية إلا أن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة ويستمر معها نزيف الأرواح البريئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • والمشكلة أن بنغازى بقيادة المجيرة حلاوته هاجمت طرابلس ليعم الإرهاب وبعدها فوضى السلاح قرامطة

    رد