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بلدي غات يبحث حلحلة بعض أزمات المدينة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى عميد بلدية غات قوماني محمد صالح بشيوخ منطقة البركت لمناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي يعاني منها سكان المنطقة والتي خصت مشكلة انقطاع المياه واحتياجات الأسر النازحة من مرزق.

وأكد عميد البلدية على بذل الجهود لتخصيص قيمة مالية لصالح مكتب الأوقاف لاستكمال جامع البركت الجديد.

وقال عميد بلدية غات أن المجلس البلدي سيوفر مضخة مياه لبئر أغرم لحل مشكلة عدم توفر المياه في الحي وتوفير احتياجات نازحي مرزق على أن يتم توزيعها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومديرية الأمن الوطني غات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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