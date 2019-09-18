بلدي غات يبحث حلحلة بعض أزمات المدينة

التقى عميد بلدية غات قوماني محمد صالح بشيوخ منطقة البركت لمناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي يعاني منها سكان المنطقة والتي خصت مشكلة انقطاع المياه واحتياجات الأسر النازحة من مرزق.

وأكد عميد البلدية على بذل الجهود لتخصيص قيمة مالية لصالح مكتب الأوقاف لاستكمال جامع البركت الجديد.

وقال عميد بلدية غات أن المجلس البلدي سيوفر مضخة مياه لبئر أغرم لحل مشكلة عدم توفر المياه في الحي وتوفير احتياجات نازحي مرزق على أن يتم توزيعها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومديرية الأمن الوطني غات.

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