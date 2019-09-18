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مستنكرة عدم تدخل الدول الكبرى.. مكافحة الإرهاب الوفاق تؤكد تفعيل وسائل الدفاع الجوي قريبًا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، عقيد عبد الباسط تيكة، إن الاشتباكات في غالبية المحاور أمس الثلاثاء، كانت بالأسلحة الثقيلة فقط دون مواجهات مباشرة.

تيكة أوضح أنه بعد قصف قوات الجيش الوطني لمواقعهم في سرت، خرجوا بقوات إضافية لتأمين المدينة والبحث عن خطط بديلة لمواجهة الطيران الحربي .

وأضاف في تصريحات صحفية أنهم يعملون ليل نهار لتأمين وسائل الدفاع الجوي، وستكون متوفرة قريبًا، موضحا أن حركة الوديان في سرت صعبة جدا وتحتاج إلى حركة ودوريات مستمرة بعربات الدفع الرباعي وغيرها، لأنها أرض مكشوفة، ويسهل استهداف قوات مكافحة الإرهاب وتأمين سرت، من قبل الطيران الحربي التابع لحفتر، لكن قواته باتت تعرف جيدا كيفية تفادي الضربات والتحصن منها، مؤكدا أنهم يعقدون اجتماعات متتالية ويتواصلون مع الدول العظمى لوضع حد لانتهاكات أبو ظبي.

واستنكر عدم تدخل الدول الكبرى مثل أمريكا لردع الإمارات، في حين تعمل معهم بشكل استخباراتي واستطلاعي وطيران من أجل مكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم “داعش”، حسب قوله .

وتابع أن طيران الإمارات يضرب قواتنا في الوديان، مما أربك عملنا، ونبحث حاليا عن حل للمشكلة، وسيكون قريبا ردنا حاسما بضربات قاصمة داخل مقرهم في معسكر الخروبة، حيث رصدنا اليوم خروج طائرة f16 من مطار رأس لانوف، باتجاه طرابلس، وهناك احتمالية أن تكون هي التي قصفت مطار معيتيقة وبعده مطار مصراتة”.

فيما كان الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابع لحكومة الوفاق، طه حديد، كشف عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين نتيجة للقصف الجوي الذي شنته قوات الجيش مستهدفة مواقع لقوة حماية وتأمين سرت.

واعترف حديد، أن ما عجزت عنه داعش خلال 8 أشهر ولم تستطع فعله ضد قوات عملية البنيان المرصوص وهو القصف الجوي، تفعله قوات الجو بالجيش الوطني .

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  • كلكم متخلفين عقليا وكلام مسطول انتيكة يناقض كلام قنونو الذى يتحدث عن طائرات مسيرة وانت تتحدث عن طائرات اف ستة عشر ولانك حمار لا يوجد وسائل دفاع جوى تستطيع اسقاطها بينما تستطيع اى وسائل للدفاع الجوى وبينما تدمركم فى عقر داركم فى مطار مصراطة يقول هذا الحمار الوديان واضح انك بودان حمار لان طائرات الجيش الوطنى تستطيع تدمير اى هدف ولا يصلح معها اى وسائل تمويه لان بعا كاميرات دقيقة ترصد الاهداف يدقة الم ترى فى اليمن والطائرات تدمر جنود داخل كهف بالجبل ومنها ما يختفى تحت الشجر ويتم تدميره اما عن مكافحة الارهاب فسمعنا اكبر دولة فى العالم امريكا ترامب يدعم الجيش الوطنى فى محاربة الارهابى وبوتن اكد على انكم نقلتم ارهابيين من سوريا فهل تريد العالم يدعم ارهابيين مثلكم فى مخاربة الارهاب اى واحد عنده ذرة عقل يقول ذلك انت حمار ماشى لكن من يسمعوك سيسخروا منك وغباوتك

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