تركيا: ندعم وقف إطلاق النار في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم غولن، إن أنقرة تدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أهمية مراقبته والإشراف عليه.

وأكد المتحدث التركي للصحفيين بشأن الاجتماع الذي عقد في برلين بشأن التحضير للمؤتمر الدولي، بأنه لابد من توضيح العقوبة التي ستواجه أي طرف في حال انتهاكه وقف إطلاق النار بعد إعلانه، آملا عدم تكرار ما حدث في طرابلس مرة أخرى.

ولفت غولن إلى أن بلاده شاركت في اجتماع برلين بهدف إيجاد مشاورات دولية لإنهاء الأزمة الليبية عبر الحل السياسي، مشيرا إلى أن الاجتماع أثار مسألة دعم تركيا للحل في إطار مبادرة الأمم المتحدة، مشددا على أن تحقيق الحل ممكن بمشاركة جميع الأطراف، واعتبر أن انتهاك قوات المشير حفتر، لأي اتفاق من شأنه زيادة وتيرة الصراع.

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