تشكيل لجنة لتحديد أسماء أعضاء الشرطة والموظفين المنضمين للجماعات الإرهابية بدرنة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قرارا بتشكيل لجنة مهمتها تحديد أسماء أعضاء الشرطة ورتبهم وكذلك الموظفون مصنفون وغير مصنفين” المنضمون للجماعات الإرهابية التي كانت مسيطرة على مدينة درنة مع تبيان اسم المتوفى منهم والمحتجز لدى السلطات الأمنية.

ونص القرار على أن تكون اللجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي عقيد صلاح هويدي”، وعضوية

عقيد صالح الحاسي من الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، وعضوية مقدم فرج المرتضي من جهاز مكافحة الجريمة.

وشدد القرار على اللجنة تحري الدقة في ذلك، وأن تبدي أي ملاحظات بالخصوص ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز عملها.

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