محمد بعيو :كيف اختار السراج سفراء ليبيا الجدد ؟

علّق الكاتب الصحفي محمد بعيو ،مساء الاربعاء ،حول تعيين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ،عدد من السفراء الجدد ،بالقول إنه “لا أعارض تكليف أي ليبي في منصب أوظيفة شريطة تمتعه بالكفاءة والنظافة،لا أن يكون التعيين بالواسطة والفساد..” وواصل قوله ” فهل هذه المعايير موجودة.. بالتأكيد لا لا”.

وكان المجلس الرئاسي أعلن في وقت سابق اليوم عن تعيين 11 سفيرا جديدا ببعض الدول و المنظمات الدولية كان من بينهم مستشاره السياسي الطاهر السني ،والذي تم تعيينه مندوبا لدى الامم المتحدة.

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