بينهم مستشاره السياسي.. السراج يعين مستشاريه والموالين له كسفراء ومندوبين بالخارج

طرابلس-العنوان

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتعيين أحد مستشاريه والمقربين منه والموالين له سفراء في عدد من البعثات الدبلوماسية لليبيا في الخارج.

وكلف السراج في قراره رقم 1050 إحدى عشر شخصية كسفراء لليبيا في عدد من الدول كان أبرزهم مستشاره السياسي الطاهر السني حيث حظي الأخير بمنصب مندوب ليبيا في الامم المتحدة خلفاً لـ فتحي المجربي.

كما ضمت القائمة أيضاً شخصية أخرى من خارج السلك الدبلوماسي وهي عضوة الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد الداعمة بقوة لسياسات حكومة الوفاق والتي منحها السراج منصب سفيرة ليبيا لدى المملكة المغربية.

كما ضمت القائمة أيضاً أحد أصدقاء رئيس المجلس الرئاسي المقربين وهو تميم بعيو والذي كلفه السراج بمنصب مندوب ليبيا الدائم للأمم المتحدة في جنيف، كما جدد ولاية سفيرة ليبيا في سلطنة عمان سنية غومة.

وتضمن القرار تكليف كل من جمال البرق سفيرا لليبيا لدى جمهورية ألمانيا، وعامر غريب سفيراً لليبيا لدى الاتحاد الروسي، وجلال العاشي سفيراً لدى جمهورية النمسا، وموسى الطرابلسي سفيراً لدى جمهورية موريتانيا، ولطفى المغربي سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا، وسليمان الساحلي سفيراً في دولة الكويت، ووليد أبوعبدالله سفير لدى مملكة إسبانيا.

وأرجع السراج اختياراته هذه بحسب نص القرار إلى ما تفتضيه المصلحة العامة، مبيناً بأن هذه الاسماء أحيلت إليه في كتاب لوزير خارجيته محمد سيالة رقم 1619.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية