وزير صحة المؤقتة يؤكد أهمية إنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية

أكد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم على أهمية إنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية، وتذليل كافة الصعاب أمام تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال الجودة وسلامة المريض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان وزارة الصحة بمدينة البيضاء مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الشرقية عبد العزيز الأحلافي، بحضور مدير إدارة الجودة وسلامة المريض محمد الجبالي، حيث ناقشوا آليات تنفيذ توصيات ورشة العمل التدريبية التي نظمت بمدينة البيضاء، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية.

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