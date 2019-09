روسيا تشارك في الاجتماع الدولي حول ليبيا في برلين

المتوسط:

شارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في الاجتماع الدولي حول ليبيا الذي انعقد في برلين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: “جرى تبادل معمق للآراء بهدف تقديم اقتراحات معينة لتسوية الأزمة الليبية في أقرب وقت”.

وسعى الاجتماع إلى إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة والاتفاق على تسوية سياسية بين الأطراف الفاعلة، وذلك بعد فشل المبادرات العربية ومقترحات الأمم المتحدة.

وجرى الاجتماع حول ليبيا في برلين بتاريخ 17 سبتمبر، بمبادرة السلطات الألمانية. وبحسب الخارجية الروسية، شارك فيه ممثلو الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

