الخارجية الأردنية: الإفراج عن مواطنين اثنين كانا محتجزين فى ليبيا منذ أكثر من عام

أعلنت المملكة الأردنية، أن السلطات المعنية في ليبيا أفرجت عن اثنين من أصل ثلاثة مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من عام، حيث يصل المواطنين المفرج عنهم إلى مطار الملكة علياء الدولي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة – “إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبيى محمد الطاهر سيالة، الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الإفراج عن المواطنين الأردنيين المحتجزين لديها.

وشكر القضاة – وفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” – حكومة ليبيا لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح مواطنينا والعمل على تأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، معربا عن أمله بالإفراج قريبا عن المواطن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة حسب ما وعد الجانب الليبي، مؤكدا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ستستمر جهودها واتصالاتها مع الجانب الليبى إلى أن يتم تأمين عودة المواطن الثالث إلى المملكة.

