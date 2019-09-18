الثني يشدد على ضرورة الاهتمام بملف النظافة العامة في بنغازي

شدد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم على ضرورة الاهتمام بملف النظافة العامة في بلدية بنغازي.

وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي، إضافة إلى الشركة المستلمة لأعمال النظافة العامة بمدينة بنغازي.

حيث ناقش المجتمعون سير ملف أعمال النظافة العامة والعوائق والعراقيل التي تواجه سير العمل.

رئيس الحكومة وجه تعليماته بضرورة تغطية كافة مناطق وشوارع بنغازي بأعمال النظافة العامة حفاظا على صورة المدينة.

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