انقطاع جزئي في التيار الكهربائي عن البيضاء ومراوة ودرنة بسبب الرطوبة

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة التابعة للحكومة المؤقتة، إن دوائر الطاقة بمناطق البيضاء ومراوة ودرنة تعرضت للفصل، ما أدى لانقطاع جزئي في التيار الكهربائي بهذه المناطق،

وأوضح الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، أن سبب انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء هو الرطوبة العالية، مشيرا إلى أن فنيي الهيئة قاموا بتوصيل الدوائر من جديد.

وطالب خليفة في تصريح له المواطنين القاطنين في الأماكن التي طالها انقطاع الكهرباء، بضرورة التواصل مع فروع الشركة من أجل معالجة المشاكل المترتبة على عدم وصول التيار الكهربائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا