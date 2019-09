المتوسط:

التقى نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو اليوم مع القائم بالأعمال البريطاني نيكولاس هوبتون.

وناقش الطرفان القضايا الإنسانية والتنموية. وأكد الطرفان على أهمية استمرار وتمتين التعاون بين المملكة المتحدة والأمم المتحدة من أجل استقرار وازدهار ليبيا.

