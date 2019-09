المتوسط:

اجتمع نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو اليوم مع السفيرة الفرنسية بياتريس دي هيلين في تونس.

وناقشا الطرفان سبل تعزيز الدعم الإنساني والتنموي للشعب الليبي، علاوة على معالجة قضية الهجرة خلال الاجتماع.

The post ” الحلو” يبحث قضية الهجرة مع السفيرة الفرنسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية