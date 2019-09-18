بعد توقف مؤقت .. عودة العمل بمنظومة الجوازات برأس اجدير

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر من مصلحة الجوزات بمعبر رأس جدير، عودة الخدمة بالمنظومة الأمنية للمسافرين والقادمين بعد توقف مؤقت.

وأوضحت المصادر اليوم الأربعاء، أن التوقف سببه عطل بكابل الألياف الزجاجية، لافتا أن العرقلة الفنية نجم عنها تكدس للمسافرين عند البوابة.

واشتكى كثير من المواطنين توقف منظومة الجوازات بمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتكدس المسافرين بانتظار عودة عمل المنظومة ودخول الأراضي التونسية.

وأعلنت قبل يومين وزارة داخلية الوفاق المعترف بها دوليًا، عودة حركة تنقل المواطنين الليبين بمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس، لافتا أن الجانب التونسي تولى حل مشكلات إجرائية منها انتظار المواطنين لساعات.

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