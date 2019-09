المتوسط:

التقى نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا.

وناقشا الطرفان أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مجال الدعم الإنساني والتنموي لليبيا، كما ناقشا طرق معالجة قضية الهجرة.

