مكتب الثقافة في سبها يطلق حملة نظافة وتشجير لشارع سليمان الباروني وسط المدينة

أطلق مكتب الثقافة والمجتمع المدني في سبها، اليوم الأربعاء، حملة نظافة وتشجير بشارع سليمان الباروني في سوط المدينة.

وقالت مديرة مكتب الثقافة والمجتمع المدني بسبها، حميدة لملوم، إن الحملة تأتي ضمن «حملة شوارعنا أحلى» التي تبناها المكتب لجعل شوارع المدينة لائقة وجميلة في إطار مساعيه لنشر ثقافة النظافة والمحافظة على جمالية المدينة.

وأضافت لملوم لـ«بوابة الوسط» أن الحملة شاركت فيها شركة النظافة العامة بتبرع من بعض أصحاب المحال التجارية، داعية المواطنين في سبها إلى العمل على جعل شوارع المدينة نظيفة «حتى تظهر المدينة بشكل جميل ورائع».

يشار إلى أن مكتب الثقافة بسبها أطلق عدة حملات نظافة بشوارع المدينة، كما أطلق اسم القائد الكشفي الراحل حامد الشواش على أحد الشوارع بعد عملية تنظيف ورسومات على جدرانه، إضافة إلى حملة في نظافة أخرى بشارع مدرسة القدس بمنطقة القرضة.

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