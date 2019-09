“الوفاق” تبحث تفعيل النقل البحري بين ليبيا وتونس لتسهيل حركة المسافرين

المتوسط:

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور “محمد عماري زايد”، اليوم الأربعاء، وزير المواصلات المفوض “ميلاد معتوق”، لبحث جملة من المشاريع التي تعكف وزارة المواصلات على إنشائها.

وتناول اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، توثيق الهجمات التي يتعرض لها مطار معيتيقة ، والتي عرقلت حركة الملاحة الجوية في المطار.

وتطرق اللقاء، إلى ما وصلت إليه الأعمال الجارية لاستكمال مشروع صالة الركاب وبقية المشاريع بمطار معيتيقة.

كما تم خلال اللقاء، تدارس تفعيل النقل البحري بين ليبيا وتونس لتسهيل حركة المسافرين والنقل بين البلدين.

وتم بحث كذلك، تسريع الأعمال الجارية في مشاريع الطرق بالجنوب الليبي، ومنها الطريق الرابط بين الشويرف والشاطي، وكذلك الوقوف على ما وصل إليه مشروع صيانة الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وطرابلس.

وقدم وزير المواصلات، خلال اللقاء، عرضًا لمشروعي إعادة بناء كوبري 27، وكوبري طريق المطار.

كما ناقش اللقاء، الاستعدادات لإنشاء صالة ركاب بمطار مصراتة، وتوريد أجهزة تفتيش والمعدات الخاصة بالمطار، وأيضا الميزانية التقديرية لمطار زوارة.

