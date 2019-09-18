معالي وزير الصحة يبحث مع خبراء الجودة وسلامة المريض تطبيق معايير الجودة بالمرافق الصحية

البيضاء 18 سبتمبر 2019 (وال) – بحث معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب صباح اليوم الأربعاء بمكتبة بديوان وزارة الصحة بالبيضاء خلال اجتماع موسع عقده مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الليبي الدكتور عبد العزيز الحلافي وبحضور الدكتور الفيتوري البوسيفي والأستاذ فتحية الشهيبي .

وحضر اللقاء مدير إدارة الجودة وسلامة المريض الأستاذ محمد الجبالي ثم خلال الاجتماع مناقشة توصيات ورشة العمل وإنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية .

واستعرض الحاضرون ما توصلت إليه لجنة الخبراء والاستشاريين من توصيات منها المقترح المقدم بخصوص إنشاء اعتماد مركز المؤسسات الصحية وتطبيق وتفعيل برامج الجودة بالمستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لأخذ الموافقة بالخصوص وفقآ لاستراتيجية وزارة الصحة لعام 2019 .

وأكد معاليه خلال الاجتماع التحضيري والتقابلي مع اللجنة المكلفة بمتابعته الشخصية واهتمامه الكبير بإنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية، متعهدًا بتذليل كافة الصعاب بهدف تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة في مجال الجودة وسلامة المريض في مختلف القضايا الصحية والتنموية والمتعلقة بالشأن المحلي والعالمي بهدف رفع كفاءة العاملين في المجال الصحي الليبي. (وال – البيضاء) رع / ع ع

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