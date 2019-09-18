اخبار ليبيا الان

عودة العمل بمنظومة الجوازات براس اجدير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكدت مصادر من مصلحة الجوزات بمعبر راس جدير، عودة الخدمة بالمنظومة الأمنية للمسافرين والقادمين بعد توقف مؤقت.

وأوضحت المصادر لقناة ليبيا الأحرار اليوم الأربعاء، أن التوقف سببه عطل بكابل الألياف الزجاجية، لافتا أن العرقلة الفنية نجم عنها تكدس للمسافرين عند البوابة.

واشتكى كثير من المواطنين توقف منظومة الجوازات بمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتكدس المسافرين بانتظار عودة عمل المنظومة ودخول الأراضي التونسية.

وأعلنت قبل يومين وزارة داخلية الوفاق، عودة حركة تنقل المواطنين الليبين بمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس، لافتا أن الجانب التونسي تولى حل مشكلات إجرائية منها انتظار المواطنين لساعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك