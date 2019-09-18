عودة العمل بمنظومة الجوازات براس اجدير

أكدت مصادر من مصلحة الجوزات بمعبر راس جدير، عودة الخدمة بالمنظومة الأمنية للمسافرين والقادمين بعد توقف مؤقت.

وأوضحت المصادر لقناة ليبيا الأحرار اليوم الأربعاء، أن التوقف سببه عطل بكابل الألياف الزجاجية، لافتا أن العرقلة الفنية نجم عنها تكدس للمسافرين عند البوابة.

واشتكى كثير من المواطنين توقف منظومة الجوازات بمعبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتكدس المسافرين بانتظار عودة عمل المنظومة ودخول الأراضي التونسية.

وأعلنت قبل يومين وزارة داخلية الوفاق، عودة حركة تنقل المواطنين الليبين بمعبر رأس جدير الحدودي مع تونس، لافتا أن الجانب التونسي تولى حل مشكلات إجرائية منها انتظار المواطنين لساعات.