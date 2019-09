أبرز تصريحات المسماري بالمؤتمر الصحفي.. ويوضح اخر المستجدات

المتوسط:

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري، ” هناك تراجع واضح للمجموعات الإرهابية من محيط العاصمة طرابلس”.

وأكمل المسماري، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن ” القوات البرية تقدمت إلى مواقع هامة حول طرابلس من وادي الربيع وحتى كوبري الزهرة وإلى شرق وجنوب غريان”.

وأضاف المسماري، أن ” الجيش رصد طائرة نقلت جرحى لا نعرف هويتهم من مطار معيتيقة الدولي”.

وأوضح المسماري، أن ” المنطقة من سرت حتى زوارة هي منطقة عمليات عسكرية مفتوحة وعلى المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في أماكن تواجد الجماعات الإرهابية”.

وأكمل المسماري، أن “القوات الجوية استهدفت مقرات وغرف عمليات في سرت ومحيطها وخلفت خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات”.

