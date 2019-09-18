الوطنية للنفط بنغازي تقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

بنغازي 18 سبتمبر 2019 (وال) – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة القرار رقم “125” بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط .

وتأتي هذه الخطوة ردًا على الإجراءات الأخيرة التي أقدم عليها المدعو مصطفى صنع الله بخفض حصة المنطقة الشرقية والجنوبية من المنتجات النفطية كخطوة مضادة لانتصارات القوات المسلحة في عملية طوفان الكرامة ضد مليشيات الوفاق والجماعات الإرهابية بالعاصمة طرابلس .

ونص القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس خير الله صالح عبد السلام، وعضوية كلاً من مهندس فتح الله محمد الفزاني، ومهندس عبد السلام فرج إسماعيل، وفرج عبد الله زموت .

وأكد القرار على بدأ مجلس الإدارة الجديد المشكل بموجب هذا القرار طبقًا للقوانين والتشريعات النافذة وأحكام النظام الأساسي للشركة لتحقيق أهدافها وأهداف قطاع النفط وفقًا للخطط المعتمدة بالخصوص .

وصرح مدير مكتب الإعلام بالشركة عادل بن دردف – عبر الصفحة الرسمية للشركة على فيسبوك – أ ن مجلس إدارة الشركة رحب بهذا القرا، معتبرا إياه قرارا صائبا لا سيما بعد قرار صنع الله الذي أثر على سير العمل بفروع الشركة بالمناطق الوسطى والشرقية والجنوبية .

وأشاد مجلس إدارة الشركة بدور الحكومة الليبية المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط التابعة له في اتخاذ هذا القرار والرد على قرار صنع الله وحماية مقدرات الوطن من العبث والضياع . (وال – بنغازي) ع م / ع ع

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