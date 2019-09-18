العاصمة الألمانية برلين تستضيف اجتماعا تمهيديا للمؤتمر المزمع عقده حول ليبيا في نوفمبر المقبل.

استضافت العاصمة الألمانية برلين اليوم اجتماعا تمهيديا للمؤتمر المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمشاركة ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا ومصر والإمارات وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ونشرت الخارجية الروسية بيانا حول اللقاء قالت فيه: “جرى تبادل معمق للآراء بهدف تقديم اقتراحات معينة لتسوية الأزمة الليبية في أقرب وقت”.

وتسعى الأطراف المُشاركة في اللقاء الذي تم بدعوة ألمانية، إلى الوصول لتسوية سياسية تُنهي أمد الصراع المُشتعل في ليبيا، في ظل عجز البعثة الأممية عن وقف الصراع.

وكانت المستشارة الألمانية، ” أنجيلا ميركل ” قد شددت على ضرورة بذل كافة الجهود لضمان عدم تصعيد الوضع في ليبيا إلى حرب بالوكالة.

وأكدت ” ميركل ” في كلمة أمام البرلمان الألماني أن بلادها ستقوم بدورها لتجنيب ليبيا سيناريو الحرب بالوكالة، والذي اعتبرت أنه يُهدد استقرار أفريقيا بأسرها.

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