برلماني: على الليبيين مقاومة المشروع الاستعماري التركي

المتوسط:

أكد النائب علي السعيدي عضو مجلس النواب عن مدينة الشاطئ، أن “الواجب التاريخي الملقى على عاتق قيادات الجيش هو هزيمة المشروع الاستعماري التركي”.

وأكمل السعيدي، في تصريحات صحفية له، أن “تعنت أردوغان وجهله سيؤدي به إلى تلقي صفعة من الجيش “.

وأوضح السعيدي، أن “أردوغان أخطأ في حساباته التي قادته لاستهداف الجيش الذي يستمد قوته وروحه النضالية من المجاهدين الذين واجهوا أكبر الإمبراطوريات الاستعمارية لعشرات السنين”.

