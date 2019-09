الجيش: تركيا تخطط زيادة عدد الطائرات المسيرة في ليبيا لاستنزاف قوتنا  

المتوسط:

أكد آمر غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب، أن ” تركيا تستهدف زيادة عدد الطائرات المسيّرة والبحث عن استجلاب أكبر عدد منها إلى ليبيا، و السبب الأول مادي يهدف لاستنزاف الخزينة الليبية وإبقاء الميليشيات المسلحة لأكثر فترة ممكنة بعد قرب نهايتها، وهو ما يدفع النظام التركي لتقديم أوجه الدعم كافة، لهم من عربات وذخائر وأسلحة”.

وأضاف المحجوب، أن “وقف إطلاق النار في ليبيا والمشاركة في المؤتمرات الدولية لحل الأزمة هو قرار يعود للقيادة العامة للجيش الليبي”.

وأوضح المحجوب، أن ” الجيش هدفه القضاء على المليشيات المسلحة كافة التي تمنع إقامة دولة المؤسسات من جيش وشرطة، وترسخ لحكم الميليشيات”.

