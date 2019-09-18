داخلية الوفاق تقيم معرضا للتجهيزات الأمنية

افتتح وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عميد خالد مازن اليوم معرضاً للتجهيزات الأمنية المقام بديوان الوزارة والذي قامت بتنظيمة وزارة إدارة شؤون الإمداد بالداخلية.

وحضر المعرض مدير إدارة ورئيس مكتب الإمداد وعدد من مدراء ومديريات الأمن والضباط بالوزارة.

واستمع وكيل وزارة الداخلية خلال جولته بالمعرض إلى شروح حول هذه التجهيزات التي كانت تحتوي على عروض وملابس وتجهيزات أمنية خاصة بأعضاء الشرطة ومكونات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية