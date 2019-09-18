وزير خارجية المؤقتة : مصالحة شاملة بعد تحرير طرابلس

أكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج أن الموقف الدولي يتزايد باتجاه دعم الجيش الوطني الليبي في معركة تحرير طرابلس.

وقال الحويج -في مقابلة مع “العين الإخبارية”- إن “معركة طرابلس هي معركة تكسير عظام ومعركة حاسمة، لكن المليشيات تحاول من خلال الحشد الدولي تأجيل حسم هذه المعركة”.

وأشار إلى أن “الدولة الليبية تخطط للانتقال إلى الديمقراطية بعد معركة تحرير طرابلس”.

وأضاف: “سنذهب إلى الدولة المدنية، ومصالحة تاريخية وطنية شاملة بين الليبيين لكل الثقافات المختلفة، وسنحتكم إلى صندوق الديمقراطية بدلا من صندوق الذخيرة”.

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