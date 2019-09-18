بلدي بنغازي يبحث جباية الرسوم المالية

عقدت لجنة السياسات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار ببلدية بنغازي اجتماعها الدوري برئاسة عضو المجلس التسييري للبلدية إدريس اقدورة وبحضور أعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وتم مُناقشة اقتراح الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد طُرق تحصيلها والعمل على جبايتها بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى مُتابعة جميع الموارد المالية للبلدية والاستفادة منها في تحسين مُستوى الخدمات المحلية وتشجيع القطاع الخاص من خلال وضع خارطة استثمارية تُحدد فيها الفرص الاستثمارية المُتاحة بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى .

كما تم التأكيد خلال الاجتماع بأن المصلحة العامة تقتضي أن تتوحد جميع الجهود وتتكاتف من أجل تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين وتحقيق الانتعاش الاقتصادي للمدينة.

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