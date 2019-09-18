صحة المؤقتة تتفقد مصارف الدم بدرنة

زار مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عقيلة حويل مصارف الدم بالمرافق الصحية بمدينة درنة.

واطلع مدير إدارة المختبرات ومصارف الدم على خدمات مصرف الدم بحضور عدد من المختصين في مجال المختبرات الطبيه بهدف التأكيد على الجهوزية الكاملة والقضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية وتقييم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام المختبرات ومصارف الدم وذلك وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام 2019.

وبحث حويل خلال جولته التفقدية مدى توفير المخزون اللازم لكل مشتقات الدم بكامل المستشفيات العاملة.

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