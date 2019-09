صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل مخطط اغتيال قيادات الجيش

المتوسط:

كشفت صحيفة العين الإماراتية نقلا عن مصدر استخباراتي في الجيش عن إفشال مخططا تقوده المخابرات التركية لتصفية عدد كبير من ضباطه، إضافة إلى احتلال الهلال النفطي في الشرق بعد السيطرة على الجفرة.

وقال المصدر ، “إن الاستخبارات الليبية توصلت إلى معلومات تفيد بوصول فرقة استخباراتي تركية للبلاد لتنفيذ اغتيالات لضباط الجيش”.

وأوضح أن الجيش ضبط قائمة تضم 150 اسما للضباط المشاركين في معارك “طوفان الكرامة” بحوزة الفرقة الاستخباراتية التركية، من بينهم القيادات الثلاثة باللواء التاسع الذين تمت تصفيتهم بصاروخ استهدف سيارتهم، وهم يقاتلون في أحد المحاور جنوبي طرابلس.

وأضاف المصدر، أن الفرقة التركية نفذت العملية بمعاونة حكومة الوفاق الذين حددوا موقع المستهدفين عن طريق الهواتف المحمولة.

وأوضح أن الاستخبارات التركية استخدمت ذات الطريقة مطلع يناير الماضي، في شمال سوريا لتصفية قيادات قوات سوريا الديمقراطية، ولكنها فشلت نتيجة مقاطعة قادة الأكراد للهاتف المحمول، واستخدامهم الطرق التقليدية في المراسلات.

وأشار المصدر إلى وصول معلومات عن اجتماع سري جمع الإرهابي إبراهيم الجضران والإرهابي محمد الحصان آمر مليشيا 166 التابعة لحكومة السراج مع ضباط أتراك بالقرب من سرت، للترتيب لهجوم كبير ومباغت على منطقة الجفرة العسكرية.

وتابع: “الهجوم الذي كان من المفترض أن يستهدف منطقة الجفرة العسكرية خطط له بمساعدة رتل كبير كان موجوداً في مدينة سرت وطريق النهر وقلعة السدادة المجاورتين للانطلاق إلى منطقة الهلال النفطي شرق ليبيا للسيطرة عليها، وكانت هذه المليشيات تتقدم نحو الجفرة تحت تغطية الطائرات التركية المسيرة بغرض الاستطلاع، وأخرى تحمل صواريخ “أمتاس” تركية الصنع ومضادة للدروع من تصنيع شركة “روكيستان”، وهي صواريخ موجهة بالليزر يصل مداها إلى 8 كيلومترات، والتي قصفت بها قاعدة الجفرة العسكرية، بينما أسقطت الدفاعات الأرضية ثلاث طائرات منها، إضافة إلى قيام القوات الجوية باستهداف الأرتال العسكرية للمليشيات التي كانت جاهزة للتقدم نحو الجفرة ثم الهلال النفطي، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة جدا”.

