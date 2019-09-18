زيارة تفقدية تمهيدا لصيانة بيت شباب سرت

قام عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب صالح علي عيادة بجولة تفقدية لموقع جمعية بيت شباب سرت للوقوف عن كثب على الأضرار التي لحقت بموقع الجمعية نتيجة الأضرار التى لحقت به.

ورافق عيادة رئيس اللجنة التسييرية لجمعية بيت الشباب سرت مصطفى الزوبيك ومدير مكتب المشروعات لهئية الشباب والرياضة سرت أبوبكر اجداري وعدد من أعضاء اللجنة التسيرية للجمعية، وتأتي هذه الجولة للإسراع بتنفيذ مشروع صيانة بيت شباب سرت والتي ستتم تحت إشراف الهئية العامة للشباب والرياضة، كما أكد عيادة على ضرورة تنفيد أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن.

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