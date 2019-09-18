رئيس الاخوان في ليبيا يهاجم حفتر

هاجم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الاخواني القائد الاعلى للجيش الليبي اللواء خليفة حفتر .

ووصف صوان الحرب التي يشنها الجيش الليبي على الميليشيات بالأعمال العدائية العشوائية التي تستهدف من وصفهم بخيرة قوة حماية وتأمين سرت التي طهرت المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف صوان أن طمع حفتر في السلطة يلجأ به لاستخدام كل الطرق المحرمة محليا ودوليا بما فيها فتح المجال لعودة داعش وخلط الأوراق بعد الفشل والهزيمة التي مُني بها على حد وصفه.

وأكد صوان أن كل الدماء والجهود التي بذلت في سبيل استئصال هذا التنظيم؛ راحت في مهب الريح ،منددا باستهداف الجيش المتكرر لمطار معيتيقة المدني وتعطيل الحركة الجوية به.

ووصف صوان ما يقوم به حفتر بالاستمرار في الهروب إلى الأمام وانتهاجه للمعادلات الصفرية التي لن تنتج إلا مزيدا من الأشلاء ومزيدا من الخراب والدمار الذي يدفع ثمنه الشعب الليبي كاملا بمختلف مكوناته على حد تعبيره .

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