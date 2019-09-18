اخبار ليبيا الان

ملتقى لطلبة الدراسات العليا بجامعة سبها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت إدارة الدراسات العليا بجامعة سبها ملتقى لطلبة الدراسات العليا بمشاركة عمداء الكليات ومديري الإدارات بالجامعة وذلك لإطلاع طلبة الدراسات العليا على القوانين واللوائح المتبعة داخل الجامعة

ويأتي الملتقى لمعرفة حقوق الطلبة وما عليهم من واجبات وفرصة لمناقشة المشاكل والعوائق التي يواجهونها ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لها كما تم توجيه النصائح خلال الملتقى لطلبة الدراسات العليا والمعيدين بالاجتهاد في أبحاثهم وبذل المزيد من الجهد في مسيرتهم العلمية المهنية كونه ينعكس على أداء الجامعة وتصنيفها العلمي وعلى المجتمع.

وحققت جامعة سبها قفزة كبيرة حيث تحصلت الجامعة على ترتيب متقدم في تصنيف الماتركس، بعد أن كانت عام 2017 خارج التصنيف وخلال 6 أشهر فقط تمكنت الجامعة من تسجيل مرتبة متقدمة على 9 جامعات عربية وهو ما يعد إنجازا استثنائيا للجامعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك