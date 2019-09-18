ملتقى لطلبة الدراسات العليا بجامعة سبها

نظمت إدارة الدراسات العليا بجامعة سبها ملتقى لطلبة الدراسات العليا بمشاركة عمداء الكليات ومديري الإدارات بالجامعة وذلك لإطلاع طلبة الدراسات العليا على القوانين واللوائح المتبعة داخل الجامعة

ويأتي الملتقى لمعرفة حقوق الطلبة وما عليهم من واجبات وفرصة لمناقشة المشاكل والعوائق التي يواجهونها ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لها كما تم توجيه النصائح خلال الملتقى لطلبة الدراسات العليا والمعيدين بالاجتهاد في أبحاثهم وبذل المزيد من الجهد في مسيرتهم العلمية المهنية كونه ينعكس على أداء الجامعة وتصنيفها العلمي وعلى المجتمع.

وحققت جامعة سبها قفزة كبيرة حيث تحصلت الجامعة على ترتيب متقدم في تصنيف الماتركس، بعد أن كانت عام 2017 خارج التصنيف وخلال 6 أشهر فقط تمكنت الجامعة من تسجيل مرتبة متقدمة على 9 جامعات عربية وهو ما يعد إنجازا استثنائيا للجامعة.

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