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صوان يهاجم حفتر ويتهمه بإعادة داعش للواجهة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

هاجم  محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء  القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر .

ووصف صوان الحرب التي يشنها الجيش الليبي على قوات الوفاق بالأعمال العدائية العشوائية التي تستهدف من وصفهم بخيرة  قوة حماية وتأمين سرت التي طهرت المدينة من تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف صوان  في تديونة على الفيسبوك أن طمع حفتر في السلطة  يلجأ به لاستخدام كل الطرق المحرمة محليا ودوليا بما فيها فتح المجال لعودة داعش وخلط الأوراق بعد الفشل والهزيمة التي مُني بها على  حد وصفه.

وأكد صوان أن  كل الدماء والجهود التي بذلت في سبيل استئصال هذا التنظيم؛ راحت في مهب الريح ،منددا باستهداف الجيش  المتكرر لمطار معيتيقة المدني وتعطيل الحركة الجوية به.

ووصف صوان ما يقوم به حفتر بالاستمرار في الهروب إلى الأمام وانتهاجه للمعادلات الصفرية التي لن تنتج إلا مزيدا من الأشلاء ومزيدا من الخراب والدمار الذي يدفع ثمنه الشعب الليبي كاملا بمختلف مكوناته على حد تعبيره . 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اهم صفات اى اخوانى الكذب الساذج لان الامعات الاخوان بلا عقل يصدقوا اى شئ حتى لو قالوا لهم ان المشير حفتر اخوانى فهم قالوا ذلك على السيسى من قبل واستطاع رجل المخابرات القصير المكير ان يوهمهم بذلك بعد وضع زبيبة على جبهته واتبع معهم الاسلوب الاخوانى اتمسكن حتى تتمكن فعينه الاهطل مرسى وزيرا للدفاع وظنوا انهم تخلصوا من المشير طنطاوى ونسوا انه كان مدير مكتبه لمدة سنتين ثم قائد للمنطقة الشمالية ثم مديرا للمخابرات وكانت نهاية حكم المرشد على يديه والمضحك ان الاهطل مرسى قام باعادة نقيب للخدمة ثم رقاه لرتبة الفريق مرة واحدة وهو الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن الحالى فالاخوانى غبى منه فيه عندما يردد كالبغبغان كلام مستحيل ان حفتر يدعم داعش مثل قطرائيل لان داعش فرع اخوانى متشدد ذبح جنود الجيش الوطنى وهدده اكثر من مرة بينما راينا الداعشى الدباشى يقاتل معكم ويقتل ويدفن فى صبراته ويريد السلطة وغيره من الخزعبلات التى لو صحت لكان مرشدا للاخوان وكان صوان يقبل يده

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