المسماري يعلن عن منطقة عمليات عسكرية مفتوحة ويؤكد رصد طائرة نقلت جرحى لتركيا

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش رصد وصول طائرة نوع “أنتونوف” إلى مطار معيتيقة وحملت جرحى وأشخاصًا ثم توجهت باتجاه تركيا.

وأشار المسماري خلال مؤتمر صحفي من بنغازي إلى أن ذلك يدل على أن هناك حدثًا هامًا أربك الأتراك ما دفعهم للمجازفة بإنزال الطائرة وحملها لعدد من الجرحى والشخصيات.

وقال:” نحن لا نعلم جنسية من تم نقلهم على الطائرة. ربما قد يكونوا أتراكًا أو عناصر مهمة من الإرهابيين”.

وأضاف، “أن مخاطرة طائرة الـ “أنتونوف” وهبوطها خلال توجيه الضربات العسكرية هو دليل على وقوع خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات”.

ونبه المسماري إلى أن المنطقة الممتدة من سرت وحتى زوارة هي منطقة عمليات عسكرية مفتوحة وعلى المواطنين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في أماكن قوات الوفاق.

ووجه المسماري خطابا إلى شباب طرابلس ومصراتة، قائلا: “إن بعضكم وقودا مستهلك لمفتي الإرهاب الصادق الغرياني ومرشد الإخوان، وأن تحالف الإخوان وتنظيم القاعدة يجندونكم في معركة خاسرة”.

وعن الموقف في طرابلس أكد المسماري أن قوات الوفاق تراجعت بشكل واضح في كافة المحاور، مشيرًا في المقابل إلى أن القوات البرية للجيش تقدمت إلى مواقع هامة حول طرابلس من وداي الربيع وحتى كوبري الزهرة وإلى شرق وجنوب غريان.

وأكد المسماري، أن من خلال السيادة الجوية لسلاح الجو الليبي؛ فقد تحققت عدة إنجازات سيكون لها أثر في تنفيذ جميع المراحل القادمة.

وأضاف المسماري، أن القوات الجوية تقوم بالاستطلاع من مدينة سرت حتى زوارة، وأن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة قبل وصولها للجفرة وهي كانت قد أقلعت من مصراتة.

وأكد، أن القوات الجوية استهدفت مقرات وغرف عمليات في سرت ومحيطها وخلفت خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات، كما استهدفت 4 طائرات مسيرة في مصراتة.

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