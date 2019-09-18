رئيس هيأة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي يستقبل أعضاء جمعية الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة

البيضاء 18 سبتمبر 2019 (وال) – استقبل معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام الحاسي أعضاء جمعية الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من نشطاء مؤسسات المجتمع المدني اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الهيئة في مدينة البيضاء.

وشرح أعضاء جمعية الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عن دور الجمعية في رعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمشاكل التي تواجهها الجمعية من أجل أدماج هذه الفئة في المجتمع وتمكينها من ممارسة دورها في بناء الدولة.

ورحب رئيس الهيئة بأعضاء جمعية الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، وقدم لهم الشكر على هذه اللفتة الكريمة والتي تعتبر حافز لنا للعمل، وأكد لهم بأن موضوع ذوي الاجتياحات الخاصة وأدامجهم في المجتمع هي من الملفات التي تتابعها الهيئة مع الجهات المختصة في الحكومة الليبية المؤقتة، وسيتم بذل المزيد من الجهد حتى تقوم الحكومة بوضع البرامج والخطط وتوفير الامكانيات لهذه الفئة المهمة من المجتمع. (وال – البيضاء) س م / ع ع

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