كشفت مصادر عن قيام الجيش بشن ضربات جوية استهدفت قوات الوفاق حكومة الوفاق في جنوب طرابلس تزامناً مع تجدد الإشتباكات في بعض المحاور.

وأوضحت المصادر، أن ” الجيش شن ضربة جوية أخرى ضد موقع لقوات الوفاق في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس”.

