بلدية أجدابيا تناقش مع الأمم المتحدة أولويات المشروعات الخدمية بالمدينة

بحث رئيس مجلس التسييري لبلدية أجدابيا أمبارك المنفي، الأربعاء، مع محمد شمبش منسق المشروع الإقليمي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، احتياجات وترتيب أولويات المدينة المتعلقة بالقطاع الخدمي الذي يمس المواطن بشكل مباشر.

ووفق بيان لمكتب الإعلام ببلدية أجدابيا، حضر الاجتماع، مستشار البلدية المهندس علي العروشي ومدير الشركة العامة لخدمات أجدابيا المهندس محمد الزغيد.

وقرر الاجتماع صيانة الجهاز المقطعي الخاص بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف، والاتفاق علي توريد عدد سيارتين لرش المبيدات و3 سيارات للصرف الصحي، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين.

كما تم إعداد مقترح بتوريد رافعة لشركة الكهرباء وسيارت وسلات قمامة لشركة الخدمات، ومضخات وقطع الغيار لمحطات الرفع للشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى صيانة بعض الأجهزة بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف التعليمي المركزي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا