كورنيش درنة في آخر مراحل الصيانة

تقرير|218

تتواصل أعمال الصيانة على قدم وساق في مدينة درنة لعودة الكورنيش الذي طالما اشتهرت به المدينة في السابق وكان أحد أهم ملامحها في مقدمة المدن الليبية الشهيرة بطبيعتها ومعمارها فهي مدينة تجمع بين الجبل والسهل والبحر .

وصلت نسبة الإنجاز في المراحل الأخيرة لمشروع صيانة كورنيش درنة إلى 80% ومنها العمل على إنشاء حديقة كبيرة وأعمال التركيبات والتوصيلات لأعمدة الإنارة على طول الكورنيش وصيانة الأرصفة بشكل متكامل .

يشار إلى أن المتنزه الذي يتضمنه مشروع الكورنيش سيشمل مرافق عدة منها ملاهي للأطفال ومطعم وجسر متنقل للمشاة للجهة المقابلة للمتنزة عبر الطريق وسيرفق بالجسر مصعد كهربائي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

ويُذكر أن إنجاز المشروع بتوصيات من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، ضمن المشاريع المزمع تنفيذها في نطاق بلدية درنة وبإشراف ومتابعة من المجلس البلدي درنة وبتنفيذ من شركة دار البيضاء للمقاولات العامة.

يمتد كورنيش درنة ليصل إلى 4 كيلومتر وسيتم تسليم المشروع بعد إتمامه لمجلس درنة البلدي ليشرف على استثماره وهو من المشاريع التي ستعيد للمدينة ألقها وجمالها الذي اشتهرت به على مدى عقود خلت .

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