سرت .. عودة “المهاري”

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قام عضو المجلس البلدي سرت، رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار “ابراهيم مليطان” يرافقة مسؤولون من القطاعات ذات العلاقة بزيارة إلى فندق المهارى التابع للشركة العامة لخدمات المراكز الادارية واطلع الوفد خلال الزيارة على التجهيزات النهائية لافتتاح الفندق قريباً عقب ايجاد حلول لمشكلة تغدية الفندق بالمياه.

تجول أعضاء الوفد ومستقبليهم من مسؤولي الفندق على مرافقه ومنها غرف الإقامة وعددها 50 غرفة و 4 أجنحة وصالات الاجتماعات سعة 50 مقعد وصالة الطعام سعة 120 شخص.

كما اطلعو على المرافق الإدارية والخدمية والمطعم والمغسلة الحديثة وخزان تغدية الفندق بالمياه الذي تبلغ سعته 200 ألف متر مكعب.

وأكد عضو المجلس البلدي سرت ابراهيم مليطان على حرص البلدية على تذليل الصعاب التى تواجه فندق المهارى نظراً لأهميته لمدينة سرت فى استقبال ضيوفها وإقامة الندوات واللقاءات فيه وخلق فرص عمل للباحثين عن وظيفة.

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