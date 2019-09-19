السراج يُعيّن مستشاره “السني” مندوباً لليبيا في الأمم المتحدة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الأربعاء قراره رقم 1050 لسنة 2019 بشأن تعيين سفراء وضمت القائمة الطاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس فائز السراج، وتم تعيين “السني” مندوباً لليبيا في الأمم المتحدة .

شمل قرار التعيين 11 شخصية لشغل مناصب سفراء لليبيا لدى بعض الدول ومندوبين يمثلون ليبيا في المنظمات الأممية ومنهم رانيا الصيد عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعينت سفيرة لليبيا لدى المغرب، فيما تم التمديد لـ سنية غومة سفيرة ليبيا في عُمان.

وضمت القائمة عدداً آخراً من الأسماء التي يرى مراقبون أنها مقربة من السراج وحكومته: تميم بعيو، مندوب ليبيا الدائم للأمم المتحدة في جنيف وعامر غريب، سفير ليبيا لدى روسيا وجلال العاشي، سفير ليبيا لدى النمسا وجمال البرق، سفير ليبيا لدى ألمانيا ولطفى المغربي، سفير ليبيا لدى بلجيكا ووليد أبوعبدالله، سفير ليبيا لدى أسبانيا وسليمان الساحلي، سفير ليبيا لدى دولة الكويت وموسى الطرابلسي، سفير ليبيا لدى موريتانيا .

وجاء في كتاب قرار التعيين تبريراً مفادهُ أن الرئاسي اختار هذه الأسماء بناء على كتاب أُحيل من وزير الخارجية محمد سيالة وما تقتضيه المصلحة العامة.

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