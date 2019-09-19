اعتداء “عنصري” على ليبي مقعد في ألمانيا

نقل موقع قناة DW عن صحيفة بيلد الألمانية خبر تعرض مواطن قعيد من ليبيا للضرب والإهانة في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا فيما كان يسير على كرسي متحرك فهاجمه متطرف ألماني واصفاً إياه بالعربي القذر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به من ذات مدينة كيمنتس بولاية ساكسونيا التي كانت مسرحاً لمظاهرات ضد الأجانب العام الماضي.. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه به –البالغ من العمر 22 عاماً – أوقع الرجل من على كرسيه المتحرك وهاجمه.

وقال الضحية في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية إن عدداً من الرجال اقتربوا منه ووصفوه بـ”العربي القذر”، ثم قام أحدهم بتسديد لكمات في وجهه، حتى سقطت من على الكرسي ليركله من ثم بقدمه.

وذكرت “بيلد” أن المشتبه به، الذي تم إيقافه بالقرب من مكان الحادثة، مسجل لدى الشرطة لارتكابه جرائم ذات دوافع يمينية والتسبب في إصابات جسدية.

وتجري السلطات ضد المشتبه به حالياً تحقيقات بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة والإهانة، حيث أُصيب المُقعد الليبي بإصابات طفيفة وتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

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