حول قضية الليبيات المتزوجات بغير ليبيين

تقرير|218

نظم التكتل الوطني الديمقراطي في مدينة بنغازي ندوة حول قضية الليبيات المتزوجات بغير الليبيين وحق أبنائهن في الجنسية.

التأمت فعاليات الندوة تحت شعار “الجنسية الليبية لأبنائي” وحضرتها مجموعة من النساء المتزوجات بغير ليبيين وعضوات وأعضاء من التكتل الوطني الديموقراطي ومن القانوننيات والقانوننيين لمناقشة ايجاد حل لهذه الأزمة التي تعاني منها الكثير من النساء الليبيات وبناتهن وأبنائهن المحرومين من حق المواطنة والجنسية في ليبيا.

وسبق هذه الندوة ندوات مماثلة وورش عمل منها ماقامت به منظمة الطموح لرعاية حقوق المرأة والطفل في بنغازي وندوات أخرى في بقاع ليبيا متفرقة من أبرزها في مدينة غات.

وذكرت رئيسة منظمة الطموح المشاركة في الندوة بأن ثمة قانون صدر سنة 2010 رقم 24 المادة 11 بخصوص هذه القضية ونص القانون في مادته المذكورة على ضرورة منح الجنسية لأبناء الأم الليبية ولكن القانون لم يطبق بعد وثمة من يعرقل تنفيذه اليوم .. من هنا كانت مطالبة حضور الندوة ومنظميها أن يتم تفعيل القانون بل ودستره لتنال الليبيا وأبنائهن حقوقهم الضائعة .

ويعاني أبناء الليبيات الكثير من الضغوطات والحرمان من الحقوق فيدفعون رسوم العام الدراسي ويدفعون رسوم باهضة حين اقدامهم على الزواج برسوم تصل إلى 3000 دينار ليبي ومحرومون تماماً من منحة أرباب الأسر وغير ذلك من تجاوزات في حقهم ناتجة عن عدم تطبيق قانون 2010 على أرض الواقع.

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