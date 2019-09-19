ليبيا تفرج عن أردنيين اثنين وعمان تأمل في إطلاق سراح محتجز ثالث

كشفت وزارة الخارجية الأردنية، يوم الأربعاء، عن إفراج السلطات الليبية عن اثنين من أصل ثلاثة مواطنين أردنيين كانوا محتجزين لديها منذ أكثر من سنة.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان سلمان القضاة، أن وزارته ستستمر بجهودها واتصالاتها مع الجانب الليبي إلى أن يتم تأمين عودة المواطن الثالث إلى المملكة.

وأشار القضاة إلى أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة، الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الإفراج عن المواطنين الأردنيين اللذين كانا محتجزين لدى ليبيا.

وأعرب القضاة عن “شكر وتقدير المملكة لحكومة ليبيا لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح مواطنيها والعمل على تأمين عودتهما سالمين إلى أرض الوطن”.

المصدر: وكالات

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