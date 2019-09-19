حكومة إيطاليا: دعم للسرّاج لكن برقة تبقى مُحاوراً للحل السياسي

أعربت الحكومة الإيطالية عن مواصلة دعمها لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السرّاج، مستدركة القول “لكن برقة تبقى مُحاوراً للحل السياسي”، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر.

وذكرت مصادر من رئاسة مجلس الوزراء عقب لقاء جمع بمقر الحكومة، قصر (كيجي) الأربعاء، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي والسرّاج، أن إيطاليا تشجع “مقاربة شاملة مع جميع المكونات الليبية والمجتمع الدولي”، وهي تدعم “بشكل ثابت، حكومة الوفاق الوطني كحكومة شرعية ومعترف بها دوليًا”.

وأشارت المصادر إلى أنه “في الوقت نفسه، لا يمكننا إلا أن نعتبر سلطات برقة، والتمثيلات الليبية الأخرى، مُحاورين في عملية البحث عن حل سياسي”، للأزمة الدائرة في البلاد.

وشددت مصادر الحكومة أن “إيطاليا تؤمن بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري”، للأزمة الليبية، وأن “الحل السياسي هو الحل الوحيد المستدام حقًا”. واختتمت بالقول إنه “لهذا الهدف، شجعنا جميع الأطراف المعنية مرارًا وتكرارًا على كسر حلقة العنف والعمل بحسن نية من أجل وقف دائم لإطلاق النار”.

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