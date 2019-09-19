منظمة إنسانية: 45 مهاجراً يواجهون صعوبات على قارب قبالة سواحل مالطا

قالت منظمة إنسانية إن “هناك قارباً خشبياً في خطر قرب مالطا، يحمل على متنه 45 شخصاً، بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنه “عند الساعة 8:59 صباحًا بتوقيت غرب أوروبا، تم تنبيهنا من قبل مجموعة من المهاجرين الذين انطلقوا من طرابلس الغرب”، وبعد “الساعة التاسعة بعشر دقائق، أبلغنا سلطات مالطا بالأمر”.

وكتب المشروع الإنساني على منصة (تويتر)، أنه “عند الساعة 10.40 تحدثنا مجددًا مع حوالي 45 شخصًا، الذين يواجهون المخاطر على متن القارب”، وقد “قالوا إنهم كانوا في البحر منذ يومين أصلا”، وأن “بينهم امرأة حامل تنزف، وتحتاج إلى عناية طبية”.

وخلص (Alarm Phone) إلى القول إن المهاجرين “ليس لديهم ماء للشرب”، لذا “يجب إطلاق عملية إنقاذهم على وجه السرعة”.

يُذكر أن المشروع الإنساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

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