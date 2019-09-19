تركيا تخوض حرباً جوية مُرعبة في ليبيا

تنكشف يوماً بعد يوم حقيقة الدعم التركي للمجموعات المُسلحة التابعة لحكومة الوفاق والذي يعكس مدى استماتة أنقرة للسيطرة على زمام الأمور في البلاد.

وحول الدور التركي في الحرب الجوية الحاصلة في ليبيا، قال خبير الدفاع والأمن، أرنود ديلالاندي، إن حكومة الوفاق الوطني قد تحصلت على 12 طائرة من طراز (بايراكتار تي.بي2) على دفعتين خلال الفترة الممتدة ما بين شهري مايو ويوليو.

وأشار الخبير الأمني في تصريحات نقلتها صحيفة ahvalnews التركية إلى أن الوفاق تلقت ضربات موجعة من سلاح الجو التابع للجيش الوطني، أفقدتها عدداً كبيراً من هذه الطائرات، وهو ما دفع تركيا لتسليمها دفعة طائرات مُسيّرة ثالثة نهاية شهر أغسطس الماضي.

وفي السياق ذاته، صرح المحلل التركي المتخصص في شؤون الدفاع، ليفانت أوزغول، أن التقديرات الأولية تُبيّن أن قرابة 8 طائرات تركية مُسيّرة من نوع (بايراكتار تي.بي2) تتمركز في قاعدة مصراتة الجوية، في حين لفت خبير الدفاع والأمن، أرنود ديلالاندي، إلى أن هذه الطائرات بالذات تتمتع بنوع خاص من الحماية يُنبئ بوجود نظام دفاع جوي في القاعدة خلال الآونة الأخيرة.

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