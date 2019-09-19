اخبار ليبيا الان

تركيا تخوض حرباً جوية مُرعبة في ليبيا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنكشف يوماً بعد يوم حقيقة الدعم التركي للمجموعات المُسلحة التابعة لحكومة الوفاق والذي يعكس مدى استماتة أنقرة للسيطرة على زمام الأمور في البلاد.

وحول الدور التركي في الحرب الجوية الحاصلة في ليبيا، قال خبير الدفاع والأمن، أرنود ديلالاندي، إن حكومة الوفاق الوطني قد تحصلت على 12 طائرة من طراز (بايراكتار تي.بي2) على دفعتين خلال الفترة الممتدة ما بين شهري مايو ويوليو.

وأشار الخبير الأمني في تصريحات نقلتها صحيفة ahvalnews التركية إلى أن الوفاق تلقت ضربات موجعة من سلاح الجو التابع للجيش الوطني، أفقدتها عدداً كبيراً من هذه الطائرات، وهو ما دفع تركيا لتسليمها دفعة طائرات  مُسيّرة ثالثة نهاية شهر أغسطس الماضي.

وفي السياق ذاته، صرح المحلل التركي المتخصص في شؤون الدفاع، ليفانت أوزغول، أن التقديرات الأولية تُبيّن أن قرابة 8 طائرات تركية مُسيّرة من نوع (بايراكتار تي.بي2) تتمركز في قاعدة مصراتة الجوية، في حين لفت خبير الدفاع والأمن، أرنود ديلالاندي، إلى أن هذه الطائرات بالذات تتمتع بنوع خاص من الحماية يُنبئ بوجود نظام دفاع جوي في القاعدة خلال الآونة الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بعد فرار المرتزقة الاتراك من مطار معتيقة بعد نفوق عدد من الفئران التركية التى قصفها الجيش الوطنى اردوغان يلهث خلف وقف اطلاق النار بعد ان فشلت معركته الكبرى الفنكوشية اعتمادا على طائرات تركية مسيرة تم تدميرها بالكامل وقبض ثمنها زوج ابنته صاحب مصنع هذه الطائرات الورقية .

    رد