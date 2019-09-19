الشروع في التحضيرات لجائزة مفتاح بوزيد للصحافة 2020‎

أقيمت خلال الاسبوع الماضي وخلال اجتماع لجنة جائزة الشهيد مفتاح أبو زيد للصحافة إجراءات التسليم والاستلام لرئاسة لجنة الجائزة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد السبت الماضي، بمقر الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة.

وقد قام رئيس لجنة الجائزة في دورتها الثالثة محمد المسلاتي، بتسليم رئاسة اللجنة لرئيس لجنة الجائزة في دورتها الرابعة أبوبكر الغزالي.

وقد انعقدت مراسم الاستلام والتسليم بناء على قرار جمعة الفاخري رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالمؤقتة الذي نص فحواه على الشروع في العمل على تشكيل اللجنة الجديدة للجائزة في دورتها الرابعة.

وستتكون لجنة الدورة القادمة وفقا لما نص عليه القرار من أبوبكر مبروك الغزالي رئيسا، وعضوية كل من عابدين الدردير الشريف، وهشام فتحي بوشعالة، وخالد بالقاسم غلام، وإسماعيل مصطفى الفلاح، ومعتز ونيس المجبري، وخالد عبدالله خالد، ومحمد يونس بوسويق، وعبدالله علي بوعذبة، وخليل عبدالحميد العريبي .

ووفقا لنص القرار ستباشر اللجنة الجديدة ومن فورها أعمالها للتحضير لمنح الجائزة في موسمها الجديد.

وبهذا الشكل المنظم والثبات على مواعيده تكون الجائزة قد صارت عرفا صحفيا ملزما به شكلا وتنظيما وتوقيتا الأمر الذي كان له وقع طيب بقلوب الصحفيين بليبيا فهو التفاتة وفاء لجهودهم ولما يقدمونه من مجهودات على الأرض خاصة وإنهم فئة تفتقد للكثير من مقومات وثوابت مهنتهم وهم من اكثر فئات المجتمع والتي قدمت لقرابة عقد حتى الآن لليبيا الكثير من الشهداء والضحايا وحالات الخطف والتغييب القسري والتهديد والتهجير وغيرها من المآسي .. بل هم وفي ظل هذه الظروف يفتقدون حتى لوجود نقابة صحفية موحدة تجمع شتاتهم وتكون سندا ووسيلة لهم للحفاظ على حقوقهم الضائعة فما بالك للمسات الوفاء والتكريم والتي كانت هذه الجائزة ورغم كونها يتيمة لكنها الأهم بهذا الخصوص.

وفور الانتهاء من إجراءات التسليم والاستلام عقدت لجنة الجائزة، أول اجتماعاتها بحضور عدد من أعضائها، حيث ناقشت عددا من النقاط الواردة في جدول أعمال الاجتماع وخلصت إلى الاتفاق على مباشرة العمل لتنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بشأن التحضير للجائزة وقد تم الاتفاق على الإعلان عن البدء في استلام الترشيحات للجائزة وذلك خلال الفترة من 1/10/2019 وحتى 31/3/2020م.

والعمل على تعديل اللائحة المنظمة للجائزة قبل الإعلان عن شروط المشاركة والاتفاق على أن يقوم أعضاء اللجنة بإعداد مقترحاتهم بالخصوص وتقديمها في الاجتماع القادم للجنة والذي سيعقد الخميس والذي يوافق هذا اليوم 19/9/2019 وأيضا بمقر الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، ومخاطبة أعضاء اللجنة من خارج مدينة بنغازي أن يرسلوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى مقرر اللجنة في حال عدم تمكنهم من حضور الاجتماع القادم، وتحديد الموعد المبدئي للإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة والذي سيكون يوم الأحد 3 مايو 2020 بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، وتحديد موعد تسليم الجائزة للفائزين بها يوم الثلاثاء 26 مايو 2020م في ذكرى استشهاد الشهيد.

الجدير بالذكر أن الجائزة قد منحت خلال دورتها الثالثة للعام 2019م على فئتين/ فقد منحت التقديرية منها لكل من الكاتب الصحفي محمود البوسيفي والمصور الصحفي محمد كرازة، أما الجائزة التشجيعية فقد منحت للصحفيتين رجاء الشيخي وريم العبدلي.

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