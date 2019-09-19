مؤتمر برلين يُشعل السباق الفرنسي الإيطالي على ليبيا

قدم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، إحاطة استثنائية أمام لجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية حول قضايا التوتر التي تشهدها المنطقة، والتي توليها باريس اهتماماً، ولعل أبرزها الملف الليبي.

وأظهرت فرنسا مؤخراً اهتماما مُتزايداً بالملف الليبي، خاصة بعد الإعلان عن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والمُزمع عقده في نوفمبر المُقبل، بعد أن دعت له الدول السبع الكبار في ختام اجتماعها السنوي الأخير.

الدعوة لمؤتمر برلين الدولي أعقبها حراك فرنسي إيطالي متسارع الوتيرة على المستويين المحلي والدولي، أعاد سباق روما وباريس على الملف الليبي إلى الواجهة، في الوقت التي تسعى فيه ألمانيا إلى توحيد الرؤى الدولية بشأن أزمة البلاد التي تفاقمت بشكل كبير مؤخرا إثر الحرب المُشتعلة في طرابلس.

وكان لودريان قد كشف عن اجتماع مرتقب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يجمع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية، واصفا الاجتماع بأنه أمر ملح وطارئ.

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