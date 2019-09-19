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مؤتمر برلين يُشعل السباق الفرنسي الإيطالي على ليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الأربعاء، إحاطة استثنائية أمام لجنة الدفاع التابعة للجمعية الوطنية حول قضايا التوتر التي تشهدها المنطقة، والتي توليها باريس اهتماماً، ولعل أبرزها الملف الليبي.

وأظهرت فرنسا مؤخراً اهتماما مُتزايداً بالملف الليبي، خاصة بعد الإعلان عن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، والمُزمع عقده في نوفمبر المُقبل، بعد أن دعت له الدول السبع الكبار في ختام اجتماعها السنوي الأخير.

الدعوة لمؤتمر برلين الدولي أعقبها حراك فرنسي إيطالي متسارع الوتيرة على المستويين المحلي والدولي، أعاد سباق روما وباريس على الملف الليبي إلى الواجهة، في الوقت التي تسعى فيه ألمانيا إلى توحيد الرؤى الدولية بشأن أزمة البلاد التي تفاقمت بشكل كبير مؤخرا إثر الحرب المُشتعلة في طرابلس.

وكان لودريان قد كشف عن اجتماع مرتقب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يجمع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية، واصفا الاجتماع بأنه أمر ملح وطارئ.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .اى مبادرة لحل الاذمة الليبية البند رقم 1 فيها حل المليشيات فى طرابلس وتسليم اسلحتها للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر ولكن لا يمكن ان يتم ذلك الا بتعاون المجتمع الدولى مع الجيش الوطنى الليبى اما ان يطلبوا من مجرم اصبح دمية فى يد الارهاب ان يتخلص من المليشيات وان يتولى توزيع ثروات الليبين والكل يعرف انه وغصابته ينهبونها بالتعاون مع مافيا دولية مستفيدة من الفوضى فى ليبيا وما تفعله الدول الاستعمارية هو صب البنزين على النار بدلا من اطفائها فهى تدعم الارهاب وتدعى انها تحاربة وكيف تقضى على الارهاب وذلك ليس فى مصلحتها فمن يشترى منها السلاح ويوفر فرص عمل فى بلادها اذا عم السلام فى المنطقة لن يحل مشكلة ليبيا الا الشرفاء من الشعب الليبى وهم ستة مليون الا قليل من الاخوان الخونة عملاء قطرائيل واصل الشرور والاجرام والشعب يريد اعدام الاخوان حتى يعيش فى امان شعار يجب ان ينتشر فى كل مكان مع حرق اوكار اخوان الشياطين الملاعين مثل مصر والسودان

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