معالي وزير الخارجية يبحث آخر المستجدات على السّاحتين الدّولية والإقليمية

بنغازي 19 سبتمبر 2019 (وال)- اجتمع معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج مع مدير وأعضاء مكتب المستشارين بالوزارة ,أمس الأربعاء في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بنغازي.

وبحث معاليه آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية ,وتناقش مع مدير وأعضاء مكتب المستشارين في العديد من المسائل المتعلقة بمراجعة تنظيم سير عمل الوزارة، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء مركز للدراسات السياسية والاستراتيجية بوزارة الخارجية.

هذا و درس معالي وزير الخارجية في الاجتماع، مقترح الهيكل التنظيمي لمعهد الدراسات الدبلوماسية بالوزارة، والقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي. (وال – بنغازي) س م / رس

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